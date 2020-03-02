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Путин утвердил поручения по итогам заседания Совета по русскому языку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку, которое прошло 5 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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В частности, он поручил правительству издать правовой акт, предусматривающий утверждение норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Кроме того, правительству необходимо образовать межведомственную комиссию, которая будет отвечать за проведение экспертизы грамматик, словарей и справочников, которые содержат нормы современного русского литературного языка в качестве госязыка, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения поручения — до 15 марта.

Также среди требований обозначены обеспечение финансовой и нормативно-правовой поддержки функционирования информационной системы «Национальный словарный фонд» на базе Института русского языка им. В. Виноградова, реализация программы по сохранению и возрождению языков коренных народов России Института языкознания Российской академии наук, а также реализация программы поддержки детского и юношеского чтения.

13 февраля Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию назвал русский язык государствообразующим фактором страны.

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