Подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге задержали

Телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта, сообщил о задержании 14-летнего Артема С., подозреваемого в убийстве подростка Владислава Б. в квартире судьи в Санкт-Петербурге.

Ранее Артем был объявлен в розыск.

Инцидент произошел ранее, в субботу, 7 марта. По информации журналистов, несколько мальчиков отмечали день рождения и смотрели хоккей в квартире на улице Ижорского Батальона. Около 21:00 сын хозяина квартиры — Артем — достал ружье отца и выстрелил в одного из своих друзей. По предварительной информации, выстрел был совершен в рот. Подросток погиб на месте.

После выстрела нападавший вытащил тело на лестничную клетку и сбежал. В лифте остались следы крови, которые пытались смыть.

В это время Максим — еще один подросток, присутствовавший на празднике, — позвонил своему отцу и рассказал о произошедшем. Тот приехал на место и вызвал полицию. Правоохранители не стали вскрывать дверь квартиры сразу, а дождались главу регионального управления СК Александра Клауса. Позднее на место происшествия приехали хозяин квартиры — судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь.

По предварительной информации, кроме Артема, Влада и Максима на дне рождения было еще два человека.

Один из мальчиков, который присутствовал на празднике, рассказал телеканалу, что они не баловались. Со слов друзей Влада и Артема, у них были очень теплые отношения. Еще одна знакомая погибшего рассказала, что три года назад он «был спокойным и веселым, но любил командовать всеми».

Ранее 8 марта учителя подростков рассказали о взаимоотношениях Влада и Артема. По их версии, произошел несчастный случай. Ребята учились в одном классе, который педагоги назвали дружным.

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал фото подозреваемого подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.