Стали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта, опубликовал показания 15-летнего Максима — друга Владислава Б. — подростка, убитого в Санкт-Петербурге в квартире судьи.

По информации журналистов, накануне, 7 марта, ребята отмечали день рождения Максима в доме на улице Ижорского Батальона. Сын хозяина квартиры Артем, находясь в соседней комнате, выстрелил во Влада из ружья ИЖ-18, принадлежавшего отцу. После этого он перетащил тело в парадную и скрылся. Полицию на место происшествия вызвал отец Максима. Мужчина заявил, что его сын услышал выстрел, находясь у квартиры.

Правоохранители прибыли на место в 21:30 и увидели на лестничной площадке следы крови. Позднее на место происшествия приехали хозяин квартиры — судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь. Сын судьи, подозреваемый в убийстве, сейчас находится в розыске.

По предварительной информации, кроме Артема, Влада и Максима на дне рождения было еще два человека.

Один из мальчиков, который присутствовал на празднике, рассказал телеканалу, что они не баловались.

Со слов друзей Влада и Артема, у них были очень теплые отношения.

«Они были лучшими друзьями. По школе ходили всё время вместе», — рассказал один из собеседников РЕН ТВ.

По его словам, Артем любил всяческие «мальчишеские забавы», например, борьбу, однако никогда не переходил границ. Он отметил, что друзья познакомились три года назад и не ссорились.

Еще одна знакомая погибшего рассказала, что три года назад он «был спокойным и веселым, но любил командовать всеми».

Ранее 8 марта учителя подростков рассказали о взаимоотношениях Влада и Артема. По их версии, произошел несчастный случай. Ребята учились в одном классе, который педагоги назвали дружным.

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал фото подозреваемого подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».