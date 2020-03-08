Очевидцы рассказали о девочке в квартире судьи в Петербурге

Свидетельница штурма квартиры в Санкт-Петербурге, около которой было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением, рассказала, что внутри находилась маленькая девочка.

«После того, как штурмом взяли квартиру, открыли ее, я слышала, что он [оперуполномоченный] сказал, что там находился один ребенок — девочка. В квартире одна», — рассказала она «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что силовики провели штурм жилища, где, как ожидалось, забаррикадировался вооруженный подросток, причастный к преступлению. Однако в итоге выяснилось, что в квартире никого нет.

Вечером 7 марта в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Петербурга было обнаружено тело 14-летнего Владислава Б. с огнестрельным ранением головы. По словам родственников убитого, подросток был на праздновании дня рождения.

По информации СМИ, владельцем квартиры, рядом с которым обнаружили тело, принадлежит судье Третьего кассационного суда, в совершении преступления подозревают его сына Артема С. Ведутся поиски злоумышленника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».