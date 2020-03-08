Британский таблоид раскритиковал конкурсы красоты в российской армии

Британский таблоид Daily Mail назвал сексистскими конкурсы красоты, которые проводились в честь 8 Марта в Российской армии и полиции. Материал был опубликован в субботу, 7 марта.

Авторы статьи привели в пример прошедший в Курской области конкурс «Краса полиции» за то, что в нем могли принять участие только сотрудницы правоохранительных органов до 30 лет, а также указали, что победительницу конкурса «затравили» в интернете из-за ее нестандартной внешности в сравнении с девушкой, занявшей второе место.

В то же время пользователи Twitter раскритиковали статью издания. Подписчики Daily Mail написали, в частности, что девушек к участию в конкурсах никто не склонял, а также назвали авторов клоунами.

4 марта сообщалось, что в Переславле-Залесском прошел конкурс «Макияж под камуфляж». В состязании женщинам нужно показать не только свою красоту, но и профессиональные навыки.