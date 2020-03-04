В Переяславле-Залесском прошел конкурс «Макияж под камуфляжем»

В Переяславле-Залесском прошёл конкурс «Макияж под камуфляж». В состязании женщинам нужно показать не только свою красоту, но и профессиональные навыки. Первый этап комплексный — штурмовая полоса. Проползти под колючей проволокой, бросить гранату и оказать помощь раненому. Но и от привычной готовки никто никого не освобождал. Несмотря на жёсткие условия, творческий порыв не остановить. Главный приз состязаний — путешествие по всем городам «Золотого кольца».