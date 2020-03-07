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В сети затравили победительницу конкурса «Краса полиции» из-за внешности

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Фото: УМВД по Курской области
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Победительница конкурса «Краса полиции» в Курской области, полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская, подверглась нападкам в соцсетях.

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Некоторые пользователи выразили недоумение из-за победы девушки с нестандартной внешностью, другие встали на ее защиту.

Ходыревская соревновалась с еще девятью девушками. Все сотрудницы МВД прошли ряд состязаний: проявили свои навыки в творческом и кулинарном конкурсах, а также продемонстрировали вечерние платья.

Судьи выбрали победительницей Ирину.

«Она, видимо, одна участвовала», — написал один из пользователей Twitter.

«Отгадай, у кого папа генерал», — пошутил другой.

«В полиции свои вкусы, видимо», — добавил Виктор Антидот.

Многие не согласились с критикой и встали на защиту девушки. Пользователи указали, что выбор строился не только на внешности, конкурсантки соревновались в стрельбе и физподготовке.

«Люди, что с вами, откуда столько злости», — написала Лерочка.

«Поздравляю с победой, молодец», — добавили другие комментаторы.

4 марта сообщалось, что в Переславле-Залесском прошел конкурс «Макияж под камуфляж». В состязании женщинам нужно показать не только свою красоту, но и профессиональные навыки.

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