Красота напрокат: носят ли еще японки кимоно

Около десяти лет назад опросы общественного мнения в Японии демонстрировали постепенный отказ женщин от традиции носить кимоно . Их оставили лишь для редких случаев, вроде свадеб и чайных церемоний, в обычной жизни отдав предпочтение чему-то более практичному и менее обременительному с точки зрения временных затрат на облачение. Но традиция не отмерла полностью — вместо приобретения собственного кимоно всё больше женщин Страны восходящего солнца отдают предпочтение аренде этого, бесспорно, женственного наряда.

Помнят единицы

Последние лет десять жительница Токио Юко выходит из дома исключительно в кимоно. За столько лет она наловчилась сама себя в него закутывать. А это крайне непростое занятие.

Кимоно — слишком деликатная материя — в прямом смысле слова, потому стирают его крайне редко . И для того чтобы ткань сохраняла свежесть, под кимоно надевают еще несколько слоев одежды. А завязать за спиной часть многослойного гардероба в одиночку — целая наука.

кимоно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

Помимо тонкой хлопковой нательной рубашки, отдаленно смахивающей на женскую комбинацию советских времен, японки надевают под кимоно рубашку с ярким воротом. Из-под кимоно будет виден лишь малюсенький ее краешек . Но без этих пары сантиметров, выглядывающих из-под ворота, канон будет нарушен.

Самое сложное, с чем не всякой барышне можно сдюжить в одиночку, — надеть широкий пояс, под который прячут бесчисленное количество утягивающих лент и веревочек. Но их предназначение — уже не столько красота, сколько функциональность — они держат огромный бант на спине.

Перетяжка многослойной широкой лентой под грудью создает ощущение корсета. Но при этом талия, которую традиционный корсет в европейском костюме призван подчеркивать, в случае с кимоно, напротив, напрочь пропадает. И это не издержки производства — так задумано. Красота по-японски требует не изгибов, а прямых линий.

кимоно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

— Это элегантно и не так сложно, как кажется. У меня это отнимает не так много времени, поверьте, я не провожу полдня перед зеркалом, — заверила «Известия» Юко.

Таких, как она, в Японии меньшинство. Опрос, проведенный еще около десяти лет назад, показал, что кимоно есть дома только у 40% японок. И надевают они это великолепие от силы раз в пятилетку . За прошедшие годы обладательниц собственного кимоно стало еще меньше, поскольку в жизни современного мегаполиса мало кто может позволить себе роскошь тратить час-два на облачение и прическу, а потом неспешно семенить — а по-другому в узком наряде и не получится — по делам. Да и навык, как правильно надевать этот хитросочиненный костюм, многими утеря н: раньше искусство передавалось от родителей к детям, сейчас для того, чтобы постичь все тонкости, надо ходить на специальные курсы . И потому тратиться на покупку кимоно особых резонов нет.

Кимоношеринг

Но все эти трудности не убили при этом любовь к прекрасному — необыкновенную популярность в стране приобрел прокат японской одежды.

— Кимоно оставили для традиционных мероприятий, вроде праздника совершеннолетия, свадеб и чайных церемоний. В обычной жизни надевать кимоно сложно, да и с учетом аксессуаров такой наряд занимает много места в шкафу, а когда берешь напрокат, нет хлопот с хранением. И, главное, здесь тебя оденут и причешут, — пояснила «Известиям» сотрудница магазина проката кимоно в Киото Yumeyakata Самар Мансур, француженка, переехавшая в Японию пять лет назад.

кимоно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

В том, что без аксессуаров кимоно немыслимо, девушка права. Порой число сопутствующих вещей — гребней для волос, искусственных цветов, шелковых поясков, вееров и сумочек — доходит до 17 штук.

Многое, разумеется, зависит от обстоятельств, возраста и семейного статуса. Например, для более солидного возраста советуют кимоно более приглушенных оттенков и желательно из шелка. Тогда как молоденьким девицам к лицу более яркие цветастые наряды, и им не зазорно пройтись в полиэстере.

При этом в службах проката не всегда придерживаются особо жесткого регламента, главное — пожелания клиентов. Что называется, любой каприз за ваши деньги. Единственное, что неизменно, — запахивать кимоно исключительно так, чтобы левая часть была сверху правой (наоборот бывает только на похоронах).

Разумеется, у самих японок это на уровне автоматизма, но поскольку кимоно всё чаще примеряют на себя иностранки, случаются культурологические казусы.

кимоно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

Пик популярности проката кимоно приходится на период цветения сакуры примерно в конце марта, а также на ноябрь, когда начинается настоящее осеннее буйство красок. Именно в эти сезоны японцы чаще всего любят устраивать фотосессии . И для скромных и стеснительных от природы в большинстве своем женщин Страны восходящего солнца кимоно в таких случаях — идеальное одеяние. В нем совсем не хочется дурачиться, вытягивать губы «уточкой» или изображать хищный взгляд. Кимоно — это наряд, идущий в паре с полуопущенными ресницами и скромным благородством.

Впрочем, даже в самом начале марта на улицах Киото, древней японской столицы, немало девушек и даже пар (у мужчин есть свои кимоно) разгуливают по улицам в этом традиционном наряде.

Удовольствие пройтись в арендованных костюмах не из дешевых: стартовая цена за кимоно и прическу — от 8–10 тыс. йен (5–7 тыс. рублей) . Услуги профессионального фотографа обойдутся еще в несколько тысяч. Но это редкое удовольствие того точно стоит.

Наталия Портякова, Токио