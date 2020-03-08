Прямой эфир

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».

Женщины на грани: мартовские праздники преподнесут немало сюрпризов
Что смотреть в кино в эти выходные

В Международный женский день Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья. Президент отметил, что женщины умудряются всё успевать, беречь домашний уют, достигать успехов в работе или учебе, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал президент.

Путин указал, что способность женщин сопереживать, беззаветно любить и заботиться о близких поражает. При этом очень важно, что такие ценности передаются из поколения в поколение. В особенности российский лидер выразил признательность матерям, так как они дарят миру новую жизнь и воспитывают детей, отдавая им свою любовь.

По словам президента, это непростой и самый ответственный, благородный труд.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот», — добавил глава государства.

6 марта во время своего визита в Ивановскую область президент также поздравил россиянок с наступающим праздником и отметил выросшее на 18% число детей в Иваново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский рассказал о планах на 8 Марта
Золотов поздравил сотрудниц Росгвардии с 8 Марта и вручил им награды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020