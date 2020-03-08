Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».

В Международный женский день Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья. Президент отметил, что женщины умудряются всё успевать, беречь домашний уют, достигать успехов в работе или учебе, при этом оставаясь очаровательными, красивыми и женственными.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал президент.

Путин указал, что способность женщин сопереживать, беззаветно любить и заботиться о близких поражает. При этом очень важно, что такие ценности передаются из поколения в поколение. В особенности российский лидер выразил признательность матерям, так как они дарят миру новую жизнь и воспитывают детей, отдавая им свою любовь.

По словам президента, это непростой и самый ответственный, благородный труд.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот», — добавил глава государства.

6 марта во время своего визита в Ивановскую область президент также поздравил россиянок с наступающим праздником и отметил выросшее на 18% число детей в Иваново.