Зеленский рассказал о планах на 8 Марта

Международный женский день президент Украины планирует отметить с женой и дочерью. Об этом в субботу, 7 марта, Владимир Зеленский рассказал в интервью программе «Окна. Новости».

Глава государства также сообщил, что каждый год не забывает поздравить свою маму, пообещав отправить цветы к ней домой в Кривой Рог. Зеленский поделился, что любит походы в магазин для выбора подарков, несмотря на то что это занимает много времени. По словам президента, для женщин важно внимание, а не стоимость приобретенных вещей, передает «Страна.ua».

8 Марта Зеленский считает очень важным и семейным праздником. Лидер Украины упомянул, что если не получается поздравить лично, то он всегда находит время сделать это по телефону.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем во время своего визита в Иваново. Одна из местных жительниц во время прохода российского лидера по улице призналась ему в любви. Президент пообщался с девушкой и поблагодарил ее за сказанные слова.