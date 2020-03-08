Путин назвал российских женщин самыми лучшими в мире

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 марта, поздравил российских женщин с Международным женским днем и назвал их самыми лучшими в мире. Об этом он сказал в видеообращении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал глава государства.

По словам президента, женщинам, «каким-то непостижимым образом», удается все успеть.

«Беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких», — отметил Путин.

Он заявил о важности того, что эти ценности передаются из поколения в поколение. Глава государства также выразил особые слова признательности тем женщинам, которые посвящают себя материнству.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так — всегда, а не только 8 марта», — заключил Путин.

Ранее обращение главы государства к женщинам опубликовал телеканал «Россия 24». 6 марта во время своего визита в Ивановскую область президент также поздравил россиянок с праздником и отметил выросшее на 18% число детей в Иваново.