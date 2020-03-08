Появилось видео с места убийства подростка в Петербурге

Появились кадры из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, в подъезде которого было обнаружено тело 14-летнего Владислава Б. с огнестрельным ранением.

Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта. В ролике видны следы крови на лестничном пролете. Он был снят после того, как тело убитого мальчика было вывезено с места преступления.

Предположительно, подросток пришел вечером 7 марта на празднование дня рождения в квартиру своего товарища Артема, сына судьи Третьего кассационного суда Виталия Саяпина, где находилась компания подростков.

Отмечается, что после обнаружения тела в подъезде силовики провели штурм жилища, где якобы забаррикадировался вооруженный подросток, причастный к преступлению. Однако в итоге выяснилось, что в квартире никого нет, а праздновавшие школьники скрылись с места инцидента еще до приезда правоохранителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».