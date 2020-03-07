Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук покинул страну. Об этом сообщает Страна.ua в субботу, 7 марта.

Отмечается, что из аэропорта Киева он отправился в Лиссабон. Разговаривать с журналистами Гончарук отказался, заявив, что летит в отпуск. Когда он вернется на Украину, а также почему бывший председатель украинского правительства ее покидает, неизвестно.

Перед своим отлетом он опубликовал видео в Facebook, в котором благодарит свою команду и людей за поддержку.

«Друзья! Я благодарен нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить всё задуманное, но пока не реализованное ради успешного будущего нашего государства», — сказал Гончарук.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Позже, также 4 марта, был утвержден новый состав правительства, предложенный Шмыгалем. В новом составе правительства свои должности сохранили только четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

5 марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием оставить чиновника на посту.