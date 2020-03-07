Прямой эфир

Гончарук покинул Украину

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук покинул страну. Об этом сообщает Страна.ua в субботу, 7 марта.

Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство
Кабмин призван протолкнуть радикальные реформы Владимира Зеленского

Отмечается, что из аэропорта Киева он отправился в Лиссабон. Разговаривать с журналистами Гончарук отказался, заявив, что летит в отпуск. Когда он вернется на Украину, а также почему бывший председатель украинского правительства ее покидает, неизвестно.

Перед своим отлетом он опубликовал видео в Facebook, в котором благодарит свою команду и людей за поддержку.

«Друзья! Я благодарен нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить всё задуманное, но пока не реализованное ради успешного будущего нашего государства», — сказал Гончарук.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Ему на смену пришел Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Позже, также 4 марта, был утвержден новый состав правительства, предложенный Шмыгалем. В новом составе правительства свои должности сохранили только четыре министра: глава МВД Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

5 марта на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием оставить чиновника на посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука
В Верховной раде представили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020