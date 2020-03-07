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СМИ узнали о планах США по военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/US Navy
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США планируют предоставить Украине военную помощь на $125 млн. Об этом телекомпании CNN сообщили источники в парламенте в субботу, 7 марта.

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Речь идет о первом транше из обещанной военной помощи, сообщили собеседники журналистов.

В частности, планируется предоставить противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI.

Официальный представитель Пентагона Карла Глисон заявила, что, согласно правилам, ведомство не дает комментариев по этому вопросу до окончания рассмотрения в конгрессе.

В декабре 2019 года сенат США принял оборонный бюджет страны в размере $738 млрд. Он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.

Незадолго до этого сообщалось, что Белый дом при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в стране борьба с коррупцией.

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