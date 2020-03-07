Между Керчью и Анапой запустили поезда

Железнодорожное сообщение запущено по маршруту Керчь (Республика Крым) — Анапа (Краснодарский край) через Крымский мост. Об этом 7 марта сообщил первый заместитель генерального директора «Южной пассажирской пригородной компании» Иван Шерстобоев, пишет ТАСС.

Предполагается, что благодаря запуску скоростных поездов будет усовершенствовано транспортное сообщение между двумя курортными регионами, что обеспечит рост туристического потока.

Шерстобоев отметил, что стоимость проезда от Керчи до Тамани (Краснодарский край) составит 69 рублей, из Керчи до станции Юровский — 335,40 рублей, из Анапы до станции Юровский — в 103,60 рублей, от Анапы до Тамани — 370 рублей.

Для перевозки пассажиров по Крымскому мосту будут курсировать рельсовые автобусы РА-2, оборудованные системами отопления и вентиляции, информационными табло, а также санитарными кабинами.

Расстояние от Керчи до Анапы такой рельсовый автобус преодолевает за два часа с учетом остановок, его скоростная способность — до 100 км/ч.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного. Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года, железнодорожная — в декабре 2019 года.