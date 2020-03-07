Прямой эфир

Между Керчью и Анапой запустили поезда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожное сообщение запущено по маршруту Керчь (Республика Крым) — Анапа (Краснодарский край) через Крымский мост. Об этом 7 марта сообщил первый заместитель генерального директора «Южной пассажирской пригородной компании» Иван Шерстобоев, пишет ТАСС.

Мост принял: Россия доказала способность осуществлять проекты мирового уровня
В следующем году через Керченский пролив планируется перевезти 14 млн пассажиров

Предполагается, что благодаря запуску скоростных поездов будет усовершенствовано транспортное сообщение между двумя курортными регионами, что обеспечит рост туристического потока.

Шерстобоев отметил, что стоимость проезда от Керчи до Тамани (Краснодарский край) составит 69 рублей, из Керчи до станции Юровский — 335,40 рублей, из Анапы до станции Юровский — в 103,60 рублей, от Анапы до Тамани — 370 рублей.

Для перевозки пассажиров по Крымскому мосту будут курсировать рельсовые автобусы РА-2, оборудованные системами отопления и вентиляции, информационными табло, а также санитарными кабинами.

Расстояние от Керчи до Анапы такой рельсовый автобус преодолевает за два часа с учетом остановок, его скоростная способность — до 100 км/ч.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного. Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года, железнодорожная — в декабре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020