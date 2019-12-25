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Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Поезд Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, став первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту, сообщает 25 декабря ТАСС.

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Он преодолел переправу примерно за 30 минут.

Как отметили в инфоцентре «Крымский мост», поезд замедлил ход на мосту, чтобы пассажиры смогли разглядеть вид за окном, а наблюдающие за проездом состава — сфотографировать его.

«Поезд может идти гораздо быстрее, но сегодня замедлил ход около арок моста, поскольку его приветствовали, фотографировали», — говорится в сообщении.

Прибытие поезда в Севастополь ожидается в 09:25 мск.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось 23 декабря. Среди первых по мосту проехал президент РФ Владимир Путин.

На следующий день в Симферополь отправился первый пассажирский поезд из Москвы. Состав «Таврия» проедет 2009 км за 33 часа и прибудет в конечный пункт 26 декабря в 08:50.

В новые поезда включены вагоны купе и СВ.

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