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Первый поезд отправился из Москвы в Симферополь по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый пассажирский поезд Москва–Симферополь, который проедет по железнодорожной части Крымского моста, отправился 24 декабря в 23:45 с Казанского вокзала.

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Фирменный двухэтажный состав «Таврия» проедет 2009 км за 33 часа и прибудет в Симферополь 26 декабря в 08:50. В новые поезда включены вагоны купе и СВ. В них предусмотрено индивидуальное освещение для каждого места, розетки, кондиционеры и USB. В СВ установлены телевизоры, душ, биотуалеты.

По данным оператора поездов «Гранд Сервис Экспресс», на первый рейс проданы 973 билета. Стоимость проезда в вагоне купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей, пишет «РИА Новости».

23 декабря в Севастополь отправился поезд № 7/8 из Санкт-Петербурга. Вместе с этим президентом РФ Владимиром Путиным было открыто и движение по железной дороге Крымского моста.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

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