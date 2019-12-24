Вино «Крымский мост» поступило в продажу

На прилавках появились коллекционные вина, созданные в честь запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Напитки произвели и заложили, как говорят виноделы, в год начала строительства переправы. До сих пор коллекционное вино выдерживалось в погребах — по всем правилам виноделия. «Новый свет» произвёл премиальное шампанское из сорта винограда пино-нуар. Массандровский винзавод выпустил заключительную партию хереса под маркой «Крымский мост» и «Мускат белый Красного камня». К акции присоединился и завод марочных вин «Инкерман». Купить коллекционные вина можно в фирменных магазинах виноделен. В общей сложности предприятия Крыма и Кубани выпустили по 19 тыс. бутылок каждое. Объем партии — символичный, общая длина Крымского моста – 19 км.