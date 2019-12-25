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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»), уточняет RT. Наказание по статье предусматривает до пяти лет тюрьмы, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив утром 25 декабря. Он уже прибыл в Севастополь. Его торжественно встречали на вокзале. Для пассажиров выступил ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

24 декабря с Казанского вокзала на полуостров отправился первый пассажирский поезд из Москвы.

Церемония открытия моста состоялась 23 декабря при участии президента России Владимира Путина, передает НСН. Российский лидер проехал на поезде из Керчи в Тамань, а затем дал команду к отправлению первого пассажирского состава в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. МИД Украины выразил протест из-за поездки главы государства в Крым.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает.

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