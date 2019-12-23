МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 23 декабря на сайте ведомства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого «Крымского моста» через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины», — заявили в пресс-службе.

По мнению украинской стороны, мост был построен «с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

В понедельник Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 и 24 декабря 2019 года. В конце ноября большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь были проданы.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожного моста и железнодорожного. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итоги референдума не признает.