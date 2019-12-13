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В Крыму предостерегли Зеленского от слов о возвращении полуострова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от идеи возвращения «украинского» Крыма. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

«Непонятна формулировка «вернуть наш Крым». Невозможно вернуть то, что тебе изначально не принадлежало. Крым никогда не вернется — это аксиома» — цитирует ее «РИА Новости».

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Также Гридчина предложила Зеленскому посетить полуостров и пообщаться с местными жителями, после чего, уверена она, украинский лидер узнает о себе «очень много нового», а формулировка «наш Крым» на Украине будет встречаться реже.

Кроме того, она подчеркнула, что главе государства следует заниматься внутренними проблемами, в числе которых националисты, «ни во что не ставящие» президента Украины.

6 декабря на официальном сайте украинского лидера был опубликован поздравительный видеоролик по случаю дня вооруженных сил страны. В нем он пообещал обязательно вернуть «наших людей и наши территории», так как, по его словам, «Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина».

2 декабря Зеленский высказал мнение, что США могли бы помочь Украине вернуть Крым, так как имеют «прямые отношения с Россией» и вес в Европе. По его словам, президент США «Дональд Трамп может поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным, «чтобы положить конец этой трагедии».

При этом 27 ноября в США предлагали украинской власти пересмотреть отношение к крымскому вопросу и признать полуостров территорией России. В тот же день стало известно, что американская компания Apple устранила ошибку в одном из своих приложений и теперь Крым отображается в сервисе как часть РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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