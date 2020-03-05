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Участники встречи ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Участники встречи ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на второй квартал 2020 года единогласно. Об этом рассказал глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

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Участники переговоров согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19, сообщил «Интерфакс» знакомый с ситуацией источник. Исходя из пропорциональной нагрузки, на страны, которые не входят в ОПЕК, в этом случае приходится около 580 тыс. баррелей в сутки.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в разговоре с журналистами выразил надежду, что условия новой сделки будут согласованы 6 марта. По его словам, страны ОПЕК и не-ОПЕК должны принимать решение совместно, так как работают все вместе, передает «РИА Новости».

Ранее 5 марта опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что по итогам встречи стоит ожидать дополнительного сокращения добычи, однако, возможно, будет скорректирован объем снижения, и тогда Россия в итоге присоединится к решению для поддержания уровня цен.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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