Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

Украинцам и белорусам будет проще получить российское гражданство. Для русскоговорящих отменили тест на знание языка. Госдума приняла в третьем чтении два соответствующих законопроекта. Среди нововведений — единый срок рассмотрения заявлений. В упрощенном порядке ответ будут получать в течение трех месяцев. Сейчас иностранцы ждут решения властей до полугода.