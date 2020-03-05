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Памфилова объяснила голосование по поправкам в Конституцию на примере борща и котлет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, как сделать выбор в ходе голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Пример она привела на вкусовых предпочтениях.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — объяснила она на медиафоруме 5 марта.

Чтобы граждане могли ознакомиться с полным пакетом поправок, ЦИК планирует разработать мобильное приложение.

Разобраться в предлагаемых изменениях помогут и добровольцы, — информационные площадки будут работать в местах массового скопления людей в течение двух недель до голосования.

Также поправки изложат в брошюре, которая будет предлагаться на избирательных участках в день голосования. Информирование слабовидящих граждан обеспечат.

3 марта СМИ узнали, что ЦИК предварительно утвердила слоган и логотип голосования. В качестве слогана была выбрана фраза: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Логотип выглядит как раскрытая Конституция с триколором, что символизирует «открытость и прозрачность голосования», а его динамичность говорит о скорых позитивных переменах.

Законопроект о поправке в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, 23 января документ был принят в первом чтении. 2 марта глава государства внес в нижнюю палату парламента три свои поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.

Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта. Проект закона включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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