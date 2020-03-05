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Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.

4 марта «Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал соревнований.

«Для меня в этом нет проблем. После матча с такими эмоциями такое может произойти», — заявил Тедеско изданию «Спорт-Экспресс».

Он назвал матч непростым для футболистов, поскольку до последней минуты не было ясно, кто одержит победу во встрече, однако подчеркнул, что болельщики получили огромное удовольствие от игры.

Накануне бывший капитан сборной России по футболу, экс-игрок петербургского «Зенита», московских «Спартака» и ЦСКА Роман Широков спрогнозировал, что противостояние двух последних команд в 1/4 финала Кубка России получится очень напряженным.

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