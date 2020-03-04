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Эксперт назвал способы борьбы с фейк-ньюс о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Борьба в России с фейковыми новостями о коронавирусе SARS-CoV-2 ведется бессистемно, рассказал «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

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«Либо по требованию Роскомнадзора, либо по доброй воле компаний блокируется или информация, или аккаунты пользователей. Мы предлагаем обязать компании эту деятельность отрегулировать и публиковать отчеты о проделанной работе», — заявил юрист.

Ранее, 2 марта, в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

«Интернет-платформы и государственные органы многих стран используют различные средства противодействия фейковым новостям. Например, маркировка цветом сомнительных сведений, принудительная публикация официальных данных государственных органов рядом с недостоверными сведениями, рейтингование пользователей в зависимости от актуальности размещаемой информации, блокировка контента, привлечение виновных к ответственности», — добавил эксперт.

По его мнению, интернет-платформы должны создать простые механизмы направления жалоб на фейковые новости.

При этом государство и общественные организации должны проводить разъяснительную работу по доведению достоверных сведений, а также формировать у пользователей культуру потребления информации и обучать их основам «цифровой гигиены».

4 марта стало известно, что несколько подозреваемых в распространении ложной информации про коронавирус SARS-CoV-2 в Москве задержаны.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

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