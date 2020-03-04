Мишустин освободил Краевого от должности замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Краевого от должности замглавы Минздрава России. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 4 марта.

Как уточняется в документе, решение принято по просьбе Краевого. Чиновник занимал должность замминистра здравоохранения с сентября 2013 года.

В феврале Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России лишил Краевого степени доктора медицинских наук, отмечает «Газета.ру».

В середине февраля сообщалось, что замминистра финансов России Сергей Сторчак покинет Минфин, его пост может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов. В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет — это предельный возраст пребывания на государственной службе в РФ.