Кинологи раскритиковали идею ввести налог на собак

Ввести налог на собак в России технически невозможно, потому что в стране отсутствует общая система учета животных. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в разговоре с « Известиями» в среду, 4 марта.

Комментируя предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой обложить обязательными платами всех владельцев собак, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов, Голубев опроверг пользу инициативы в решении проблем с бездомными животными и безответственными владельцами.

«На концептуальном уровне, если эта инициатива и реализовалась, то ударила бы в первую очередь по ответственным заводчикам и владельцам собак <...> Какие цели может преследовать такое заявление, кроме перекладывания ответственности, неясно», — отметил президент РКФ.

Практика сбора налогов существует во многих странах, но она обычно гибкая, дифференцированная и, самое главное, направлена на обеспечение свободы и прав человека с собакой: на создание необходимой инфраструктуры и удобное пользование объектами городской среды, вплоть до «парковок для собак» в местах общего пользования, где запрещено находиться с животным, рассказал Голубев.

«Но в наших реалиях есть большой риск. Если налог будет чувствительным, есть перспектива, что многих животных просто выбросят. И в этом случае, в соответствии с действующим законом, государство должно взять на себя заботу об их отлове и пожизненном содержании, потому что закон запрещает эвтаназию», — сказал кинолог.

Кроме того, высокий налог и сокращение поголовья породистых собак может напрямую коснуться обеспечения безопасности государства, так как все госструктуры для кинологических подразделений сейчас закупают собак в основном у гражданских собаководов, подчеркнул президент ФКР.

По его данным, только в МВД находится порядка 40 тыс. служебных собак. «Если их станут меньше держать и разводить и они превратятся в «предмет роскоши», то вырастут цены и будет труднее приобрести щенка. И его либо придется приобретать за границей, либо в России, но уже по другой цене. За что тоже заплатит государство», — заключил эксперт.

Ранее, комментируя инициативу Авксентьевой, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал ее «бредом и провокацией». Он объяснил это тем, что люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги.

В ответ на критику Бурматова мэр Якутска порекомендовала депутату приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор».

4 декабря российское правительство утвердило постановление о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступил в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, за Росприроднадзором закрепился контроль за дикими животными, Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, а Минприроды несет ответственность за госрегулирование и организацию деятельности общественных инспекторов.