СМИ сообщили о новых задержаниях после драки футбольных фанатов в Москве

По меньшей мере 20 человек задержаны по делу о массовой драке футбольных фанатов в Москве. Как сообщил источник ТАСС 4 марта, болельщиков проверяют на причастность к инциденту.

По словам собеседника агентства, сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно со следователями провели «множество обысков» по адресам в столице, Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Чехове, Подольске и Уфе.

Среди задержанных — болельщики футбольных клубов ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Источник журналистов заверил, что большинство из них могут отпустить в случае получения статуса свидетелей по данному делу.

Инцидент произошел 29 февраля перед матчем на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу. Драки между фанатами «Динамо» и «Спартака» развязались на станции метро «Маяковская», в троллейбусе и неподалеку от арены. Происшествие спровоцировало задержку поездов в подземке и панику среди пассажиров.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 2 марта стало известно о задержании трех человек, на следующий день СМИ сообщили об обысках без уточнения подробностей.

По результатам матча «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.