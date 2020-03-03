Прямой эфир

СМИ сообщили об обысках у футбольных фанатов после драки в метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция проводит обыски у футбольных фанатов в связи с массовой дракой в московском метро. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Обыски идут у фанатов в рамках возбужденного уголовного дела. Проводятся следственные действия», — рассказал собеседник информагентства.

Он не уточнил, сколько именно болельщиков сейчас проверяют и за какие футбольные клубы они болеют.

Драка между фанатами команд «Динамо» и «Спартак» произошла 29 февраля в московском метро на станции «Маяковская» перед матчем, который состоялся в тот же день на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.

Отмечается, что этот инцидент вызвал задержку поездов и спровоцировал панику среди некоторых пассажиров подземки.

Накануне, 2 марта, стало известно, что три человека задержаны по данному эпизоду. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Почти 130 человек обратились к медикам после беспорядков на юге Казахстана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020