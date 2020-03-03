СМИ сообщили об обысках у футбольных фанатов после драки в метро

Полиция проводит обыски у футбольных фанатов в связи с массовой дракой в московском метро. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Обыски идут у фанатов в рамках возбужденного уголовного дела. Проводятся следственные действия», — рассказал собеседник информагентства.

Он не уточнил, сколько именно болельщиков сейчас проверяют и за какие футбольные клубы они болеют.

Драка между фанатами команд «Динамо» и «Спартак» произошла 29 февраля в московском метро на станции «Маяковская» перед матчем, который состоялся в тот же день на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.

Отмечается, что этот инцидент вызвал задержку поездов и спровоцировал панику среди некоторых пассажиров подземки.

Накануне, 2 марта, стало известно, что три человека задержаны по данному эпизоду. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).