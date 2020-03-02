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Три человека задержаны по делу о массовой драке футбольных фанатов в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, причастных к массовой драке футбольных фанатов на станции метро «Маяковская» в Москве, произошедшей 29 февраля. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции «Динамо» Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий — жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года», — приводит ТАСС сообщение главка МВД Москвы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Драка между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак» произошла 29 февраля в московском метро на станции «Маяковская» перед матчем, который состоялся в тот же день на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу. Команда «Спартака» обыграла «Динамо» со счетом 2:0.

Следующий матч «Спартак» проведет в Кубке России 4 марта против столичного ЦСКА, «Динамо» — 7 марта в чемпионате России против «Тамбова».

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