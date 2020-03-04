Российских велогонщиков в ОАЭ поместят на карантин

Команда российских велогонщиков будет помещена на карантин в Объединенных Арабских Эмиратах примерно на 7–10 дней. Об этом сообщил старший советник посольства России в ОАЭ Юрий Видакас.

«По завершении этого срока команда будет отпущена», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

3 марта у двух российских велогонщиков в ОАЭ обнаружили заболевание COVID-19. Результаты анализов остальных членов команды «Газпром-РусВело» дали отрицательные результаты, однако медики намерены провести повторные тесты.

Пока же россияне побудут на карантине. Ранее Видакас отметил, что заболевшие находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Среди заразившихся также двое итальянцев, один гражданин Германии и один — Колумбии.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.