Биатлонистка Романова выразила надежду на справедливое решение CAS

Биатлонистка Яна Романова заявила, что российская сторона смогла донести свою позицию в Спортивном арбитражном суде (CAS), и выразила надежду, что вердикт будет справедливым. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «РИА Новости».

«Да, решение еще не вынесено, нам еще ждать, но я считаю, что мы позицию донесли, мы это сказали, арбитры нас услышали. Я надеюсь, что они примут справедливое решение, мы будем очень этого ждать», — сказала Романова.

По ее мнению, дело против российских биатлонистов по результатам Олимпиады-2014 похоже на политическую борьбу, из-за которой разрушены судьбы многих спортсменов.

«Я сама на себе ощутила, что чувствует спортсмен, у которого отбирают награду. Это страшно, это дико! Когда мы говорим о политической игре против России, а о ней сейчас говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссии на эту тему. Но когда это коснулось лично меня, перевернулись все эмоции, потому что тут уже не до рассуждений. Это просто по сердцу режет и душу рвет. Поэтому очень хочется, чтобы всё наконец-то завершилось», — заявила Романова.

Журналисты задали спортсменке вопрос, будут ли олимпийские награды по праву принадлежать ей.

«Безусловно, это цель нашего приезда сюда», — ответила Романова.

Она также добавила, что жила под давлением более двух лет, и это сильно подорвало ее репутацию.

«Та Олимпиада — это результат очень долгих и многих тренировок. Это, по сути, вся жизнь. Больше этого я ничего не успела в жизни сделать. Как с этим можно согласиться? Негодование и злость — это очень мягкое высказывание», — подчеркнула биатлонистка, добавив, что мечтала выступить перед арбитрами CAS, чтобы донести свою позицию.

Ранее в этот же день специалисты международной компании Group-IB подтвердили подделку подписей бывшего главы «Антидопингового центра» и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.

Эксперты сравнили показания Родченкова, которые рассматриваются Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу российских спортсменок. На некоторых страницах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. Они могли быть скопированы или извлечены из других файлов, отметили в компании.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции спортсменок суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе.

В феврале 2018 года биатлонистки подали иск к Родченкову. Каждая из спортсменок потребовала компенсацию в размере $10 млн.