МОК отказался комментировать информацию о подделке подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет отказался от комментариев информации о поддельных подписях бывшего главы «Антидопингового центра» и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, которые МОК представил Спортивному арбитражному суду (CAS) на заседании по апелляции российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-службе комитета в ответ на запрос ТАСС.

Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы россиянок, в отношении которых были введены санкции МОК, просил обратить внимание суда на то, что комитет по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями Родченкова. В результате суд потребовал предоставить ответ и соответствующие доказательства со стороны МОК на следующем заседании, которое состоится 3 марта.

В случае несостоятельности или невозможности ответа со стороны комитета, апелляция российской стороны может быть полностью удовлетворена, так как показания Родченкова являются ключевыми по делу о допинге российских биатлонисток.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе на Олимпиаде в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе.

В рамках этих слушаний бывший тренер российской женской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил CAS о невиновности спортсменок.

В 2018 году CAS полностью оправдал 28 российских атлетов и частично удовлетворил апелляции еще 11 россиян, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена.

Экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков в 2016 году бежал в США, где рассказал в интервью изданию New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.