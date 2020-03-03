Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

Эксперты международной компании Group-IB подтвердили подделку подписей бывшего главы «Антидопингового центра» и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 3 марта.

«В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании», — говорится в сообщении.

Эксперты сравнили показания Родченкова, которые рассматриваются Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу российских биатлонисток. Было выявлено, что на некоторых их страницах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью. По словам замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, оба эти изображения могут быть скопированы или извлечены из других файлов.

«Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», — объяснил Никитин.

Ранее, 2 марта, адвокат Алексей Панич, представляющий интересы россиянок, в отношении которых были введены санкции Международного олимпийского комитета (МОК), просил обратить внимание суда на то, что комитет по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной представил документы с поддельными подписями Родченкова. В результате суд потребовал предоставить ответ и соответствующие доказательства со стороны МОК на следующем заседании, которое состоится 3 марта.

МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову — серебра эстафеты, Вилухину — серебряных медалей эстафеты и спринта. Рассмотрение апелляции на это решение суд откладывал больше двух лет. Слушания проходят 2 и 3 марта в швейцарском Цюрихе.

В феврале 2018 года биатлонистки подали иск к Родченкову. Тогда сообщалось, что каждая из спортсменок требует у него компенсацию в размере $10 млн.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.