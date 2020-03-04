Теперь «выездные»? В Приморье заработало «социальное такси»

Власти Приморья запустят пилотный проект по обеспечению доступным такси инвалидов I группы и детей-инвалидов. На эти цели из бюджета планируется направить более 70 млн рублей. Услуга заработает во Владивостоке и будет доступна не только местным жителям, но и льготникам, которые приехали в регион, например, на лечение. О том, что из себя представляет пилотный проект, как «социальное такси» работает в других регионах, читайте в материале «Известий».

Лимит в 10 тысяч

В бюджете Приморья новая статья расходов — «социальное такси». Власти решили взять на себя компенсацию проезда на такси в пределах Владивостока для инвалидов I группы и детей-инвалидов. Но с ограничением: не более 10 тыс. рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих.

Как сообщается на сайте правительства Приморского края, на эти цели будет направлено более 70 млн рублей.

Для того чтобы воспользоваться услугой нового такси, необходимо обратиться с заявкой лично или по телефону в центр социального обслуживания не позднее чем за два часа до предполагаемой поездки. Если инвалид «имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения», то следует уведомить специалиста центра о необходимости предоставить машину не позднее чем за 26 часов до поездки. Пункты назначения — медицинские учреждения, учреждения медико-социальной экспертизы, социальные организации, авто- и железнодорожные вокзалы, станции и аэропорт.

колцентр Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Услуга призвана сэкономить бюджет семьи, в которых проживают инвалиды I группы или воспитываются дети-инвалиды. А к этим категориям относятся почти 22,7 тыс. приморцев», — отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Причем, как пояснили в региональном министерстве труда и социальной политики, воспользоваться услугой смогут льготники данной категории, приехавшие во Владивосток, к примеру, на лечение.

«Мы даем один шанс себя обмануть»

Каждый регион по-своему справляется с проблемой. То тут, то там встречаются по стране своеобразные «островки надежды» для инвалидов. Где-то совсем крошечные. Как отмечала в ходе круглого стола в Общественной палате РФ председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Тамбовской области Наталья Шаталова, на весь регион всего шесть машин, предназначенных для перевозки маломобильных жителей.

«Я считаю, что, во-первых, объем этих услуг относительно потенциального рынка всегда должен быть в профиците — предложений должно быть больше, чем спроса, чтобы несколько машин стояли без дела, на всякий случай . Во-вторых, потребности должны быть закрыты бесплатно. Когда человек не может воспользоваться общественным транспортом и ему нужны специальные условия, то для него это вынужденная покупка, — говорит в беседе с «Известиями» директор благотворительного фонда «День добрых дел» (Казань) Рустем Хасанов. — Смысл социальной позиции государства не в том, чтобы давать инвалидам или малоимущим какие-то дополнительные привилегии. Нужно с обратной стороны на это смотреть: смысл социальной политики (как у полковника Кольта) — уравнять всех. Если кому-то не хватает «стартовых условий», их нужно обеспечить. Это нехватка произошла не по его вине, так сложились обстоятельства».

В 2013 году в фонде заметили, что подопечные не могут приехать на некоторые встречи и мероприятия — не на чем. Тогда и решили организовать перевозки сами: в распоряжении организации есть оборудованный пандусом микроавтобус вместимостью до восьми человек. По словам Рустема Хасанова, за это время «социальные такси» появлялись как грибы после дождя и так же быстро уходили — не каждый мог справиться. Сейчас в большей степени эту услугу предоставляют несколько благотворительных фондов.

такси Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Социальное такси» от «Дня добрых дел» бесплатное: оплачивают из собственных сборов, долгое время спонсор (страховая компания) покрывал расходы на горючее и зарплату водителя, а в прошлом году фонд получил небольшой грант. В приоритете заявки от малоимущих семей, которые воспитывают детей-инвалидов. С этого года автомобиль могут заказать многодетные семьи и ветераны. Правда, нужно еще просчитать случаи возможного злоупотребления.

« Когда веселая компания хочет поехать на дачу на «социальном такси» сажать картошку и пить алкоголь исключительно потому, что у них есть бабушка — участник боевых действий, лично я сомневаюсь, что это основание пользоваться достаточно востребованными услугами, за которыми к тому же иногда выстраивается очередь », — говорит эксперт. Все необходимые справки отдаются водителю при первой поездке. Дальше данные заносятся в специальный реестр. Как говорят в фонде, «мы даем один шанс себя обмануть».

« Вначале было очень весело. Звонит человек и говорит: «Здравствуйте, я инвалид «по сердцу», мне нужно доски на дачу отвезти. Давайте, пригоняйте ваш автобус! » — Хасанов рассказывает, что еще на стадии обращения работает «фильтр»: сотрудник задает вопросы, уточняет и оценивает, насколько просьба уместна.

« При всем моем уважении, когда «социальное такси» подъезжает к огромному дому из красного кирпича с 3-метровым забором, за которым запаркован Porsche Cayenne, и выходит мама с ребенком, у которой телефон стоит как половина этого автобуса, то извините» , — говорит Рустем Хасанов. — Такие случаи были. Вежливо говорили, что у нас на это время очередь из 3–4 человек, которые, в принципе, не могут даже обычное такси себе позволить, и рекомендовали обратиться в другое такси. В Казани есть несколько организаций, которые оказывают эти услуги на платной основе ».

Требовать от государства всё и вся — утопия

На обычном такси далеко не уедешь не только из-за цены — машины не приспособлены для колясочников. Хотя на фоне нехватки машин «социального такси» и жесткого регламента по цели поездки бизнес взялся за внедрение гибких схем перевозок. Так, один из крупнейших агрегаторов такси запустил «специальный» тариф для маломобильных граждан в Екатеринбурге и планирует ввести подобную услугу в Нижнем Новгороде: водитель проходит обучение, а автомобиль, оборудованный для перевозки людей с особыми потребностями, можно заказать круглосуточно и куда угодно .

Впрочем, может все-таки попытаться у государства добиться помощи? Не нытьем, так катаньем…

« Обязать государство обеспечить наличие в каждом городе специализированного автотранспорта для бесплатных перевозок инвалидов, причем сделать так, чтобы этот транспорт соответствовал требованиям, надлежащим образом эксплуатировался и еще к тому же был бесплатным, — это задача, стремящаяся к нулю », — считает Рустем Хасанов.

По его словам, государство поддерживает отрасль другими способами. Так, есть возможность получить грант на расходы или автомобиль в безвозмездное пользование.

такси Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

« Другое дело, что нет госоргана, который выполнял бы функцию диспетчерской службы , — отмечает эксперт. — Мы сейчас как раз работаем с ресурсным центром «Добрая Казань» (проект по поддержке благотворительности. — «Известия») над созданием единой городской диспетчерской службы. Логика будет такая: «Добрая Казань» со всеми организациями, которые реализуют так или иначе подобные проекты, заключает соглашение о совместной деятельности. Диспетчерская функция передается в единую диспетчерскую службу, а «Добрая Казань» комплексно на всех участников проекта получает грантовое финансирование (в части оплаты труда водителей, расходов на топливо, ремонта автотранспорта) ».

Согласно выполненному объему работ, количеству отработанных заявок и другим показателям, благотворительному фонду смогут возместить затраты. Но, скорее всего, не деньгами, а, например, оплатят горючее согласно пробегу. Рустем Хасанов уточняет, что схема пока условная и находится в работе.

Дозваниваются с августа

Своя служба городского «социального такси» работает и в Москве. Заказать машину могут в том числе инвалиды I группы; инвалиды II и III группы с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также по зрению; дети-инвалиды; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; члены многодетных семей, если семья живет в малоэтажном доме. Одному сопровождающему место тоже найдется. Час поездки в пределах Москвы — 210 рублей, в пределах области — уже 420 рублей. Минимальная поездка — 30 минут. Отвезут в больницу, на работу, в банк или аэропорт. Главное — зарегистрироваться во Всероссийском обществе инвалидов ( МГО ВОИ) и подать заявку не позже чем за сутки до поездки.

Анастасия Кузина решила помочь подруге с диагнозом ДПЦ. Сейчас девушка живет в доме престарелых, но Анастасия хочет устроить ее в проект тренировочных социальных квартир (сопровождаемое проживание). Правда, до заветной квартиры хотя бы раз в неделю, но надо как-то добираться.

« Мы с Катей практически никуда не можем выехать, потому что везде бордюры и нет лифтов. Я очень оживилась, когда узнала, что она имеет право на «социальное такси». Но звоним с августа и никак не можем дозвониться », — говорит «Известиям» Анастасия Кузина.

Пошли другим путем: за трое суток отправили заявку на электронную почту — Катя должна была приехать к юристу и психологу. Но диспетчер посчитала поездку «личной» и ответила: «Обращайтесь за сутки». Но за сутки до поездки свободной машины уже не нашлось.

инвалид Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

«Меня обидело то, что эта программа должна быть недорогой, доступной и удобной, но я не могу привезти подругу даже на социальный проект, чтобы вытащить ее из дома престарелых — дать шанс зажить другой жизнью. То есть мы пользуемся частниками, чтобы потом воспользоваться проектом НКО », — недоумевает Анастасия.

Частное «социальное такси» обошлось как роскошь, а не средство передвижения — в 10 раз дороже обычного «социального такси» (2100 рублей).

«Им приходится поднимать цены, потому что всего несколько машин, и какая-то из них может ехать с последнего заказа где-нибудь в Зеленограде, — объясняет Анастасия. — Я потом посмотрела регламент работы городского «социального такси». Первоочередные поездки — в больницы федерального значения, и потом по убывающей: суды, кладбища, театры вообще где-то внизу. Потребность погулять в парке и вовсе никак не рассматривается ».

По словам Анастасии, вызвать городское «социальное такси» они больше не пытаются — собирают деньги и пользуются услугами коммерческих фирм. Дорого. А что делать?

В декабре прошлого года ГУП «Мосгортранс» объявил, что парк машин «социального такси» в 2019 году увеличился почти вдвое — до 80 автомобилей. К 2023 году планируется закупить еще 90 машин и автобусов. Отмечается, что ежедневно «социальное такси» в Москве совершает почти 400 выездов.

Общее число инвалидов в Москве по данным на 2019 год — 1 000 100 человек, из них около 42 тыс. детей-инвалидов, 50 тыс. молодых инвалидов.