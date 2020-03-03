Судно с космодромом «Морской старт» направилось из США в Россию

Гонконгское судно Xin Guang Hua с пусковой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и начало свой путь к берегам России, об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители российской группы компаний S7.

В 23:19 (мск) американский порт Лонг-Бич покинул российский плавучий космодром, перебазировка и прибытие которого ожидается 28 марта в 9:00 (мск) в Славянке (Приморский край).

28 февраля сообщалось о старте транспортировки сборочно-командного судна Sea Launch Commander с экипажем и командиром проекта «Морской старт». Его прибытие в порт Славянка должно состояться 16 марта, отмечает «РИА Новости».

6 декабря 2019 года стало известно, что Государственный департамент США дал разрешение на смену дислокации комплекса. Его временной базой был выбран Славянский судоремонтный завод. Гендиректор предприятия Андрей Якимчук подписал временный договор на годовое обслуживание космодрома до момента определения нового места постоянного обслуживания судна.

В октябре 2019 года сообщалось о том, что «Морской старт» будет перенесен в Россию. С платформы было снято всё американское и украинское оборудование для ракеты «Зенит» и компании Boeing.

Компания S7 стала полноправным владельцем проекта «Морской старт» в 2018 году. Весь имущественный комплекс перешел под контроль российской стороны, а чуть позднее была начата процедура вывода из консервации.

Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован с 2014 года, после того, как с него был произведен последний, 36-й, пуск. Работы были завершены из-за напряженных отношений между Москвой и Киевом.