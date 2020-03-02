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Рогозин показал ход строительства бункера на космодроме Восточный

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Фото: Twitter.com
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал ход строительства объектов второй очереди космодрома Восточный. Видеозаписи и фотографии он разместил в своем Twitter в понедельник, 2 марта.

«До конца марта третий этаж этого мощного бункера будет достроен», — отметил глава «Роскосмоса».

На размещенных кадрах видно стройку командного пункта стартового комплекса «Ангара», а также один из подземных этажей бункера.

Первый полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в апреле 2020 года.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

На данный момент на космодроме строится вторая очередь инфраструктуры, предназначенная для ракет «Ангара». Первая включает стартовый комплекс под ракеты «Союз». С него уже проведены успешные запуски.

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