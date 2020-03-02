Учительницу в Башкирии уволили за оскорбление школьницы

В Башкирии уволили сельскую учительницу, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку. Об этом в понедельник, 2 марта, «РИА Новости» рассказали в администрации Салаватского района.

Инцидент произошел в школе села Мурсалимкино. 28 февраля на своей странице в Facebook член СПЧ в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал диктофонную запись, на которой учитель башкирского языка и литературы Зуляйха Саитгалина кричит, употребляя оскорбительные выражения. Она называет школьницу алкоголичкой и предлагает посмеяться над ней всему классу. По словам общественника, запись сделали ученики.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — приводит сайт kp.ru слова учителя.

В администрации района сообщили, что после случившегося отдел образования района провел совещание, по результатам которого педагога уволили, отмечает телеканал «360».

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин также высказался относительно поведения школьной учительницы. Чиновник назвал манеру поведения педагога неподобающей и пообещал, что министерство образования организует проверку школы, где произошел инцидент, пишет «Ридус».

В феврале педагог из петрозаводской школы назвала ноги одной одетой в юбку школьницы «толстоватыми» и посоветовала не одеваться так «пошло и некрасиво».