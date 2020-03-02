Прямой эфир

Учительницу в Башкирии уволили за оскорбление школьницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии уволили сельскую учительницу, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку. Об этом в понедельник, 2 марта, «РИА Новости» рассказали в администрации Салаватского района.

Слово учителю — закон: можно ли заставить родителей детей-хулиганов раскошелиться за хамство
За оскорбления учителей предлагают штрафовать на 5 тыс. рублей, а за побои — ввести уголовную ответственность

Инцидент произошел в школе села Мурсалимкино. 28 февраля на своей странице в Facebook член СПЧ в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал диктофонную запись, на которой учитель башкирского языка и литературы Зуляйха Саитгалина кричит, употребляя оскорбительные выражения. Она называет школьницу алкоголичкой и предлагает посмеяться над ней всему классу. По словам общественника, запись сделали ученики.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — приводит сайт kp.ru слова учителя.

В администрации района сообщили, что после случившегося отдел образования района провел совещание, по результатам которого педагога уволили, отмечает телеканал «360».

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин также высказался относительно поведения школьной учительницы. Чиновник назвал манеру поведения педагога неподобающей и пообещал, что министерство образования организует проверку школы, где произошел инцидент, пишет «Ридус».

В феврале педагог из петрозаводской школы назвала ноги одной одетой в юбку школьницы «толстоватыми» и посоветовала не одеваться так «пошло и некрасиво».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации
В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020