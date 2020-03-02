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Стало известно о состоянии эвакуированных с Diamond Princess в Казань россиян

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Восемь россиян, которые две недели пробыли на карантине на борту лайнера Diamond Princess в Японии, сейчас изолировали в инфекционной больнице Казани. Они чувствуют себя хорошо. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

По информации ведомства, их состояние на 2 марта остается стабильным. «Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано», — цитирует сообщение «РИА Новости».

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Медики, наблюдающие за состоянием здоровья россиян, также чувствуют себя нормально. Они пробудут в боксе вместе со своими подопечными до конца карантина, сообщает телеканал «360». Семерых взрослых и одного ребенка с лайнера Diamond Princess доставили в Казань самолетом МЧС в ночь на 23 февраля. У троих из них был обнаружен коронавирус в легкой форме, осложнений не наблюдается, сообщает RT.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта, число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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