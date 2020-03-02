В ВШЭ рассказали о планах ввести новый вид конкурса в вузах

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с 2021 учебного года введет новый тип сочинения по физике, истории, географии и другим предметам, что позволит авторам лучших работ поступить на бюджетные места, даже если они не наберут необходимых баллов. Об этом заявил в интервью «Известиям» в понедельник, 2 марта, ректор образовательного учреждения Ярослав Кузьминов.

«Со следующего года мы запускаем конкурс сочинений, изложений, рефератов и презентаций не только по литературным произведениям, но и по физике, истории, географии. Ты географ? Ты должен сделать свою презентацию по географии на хорошем русском языке. Филологи ВШЭ уже разрабатывают модель нового сочинения», — отметил ректор.

По его словам, этим очень заинтересовались также «технари, инженеры», но основными партнерами являются историки и географы, поскольку это профессиональное сообщество наиболее часто использует текст и рассказ. «Проблемы опрощения языка, которые мы видим, затрагивают почти все профессиональные сообщества. И одни филологи со своими литературными памятниками их точно не решат», — сказал Кузьминов.



Чтобы написать планируемое эссе, необходимо иметь знания в профессиональной области, но будет оцениваться и то, насколько человек это донес, насколько красиво он как специалист расскажет о своем предмете, понятно это будет другим или нет.

По его словам, к проекту собираются присоединиться десять ведущих российских вузов, которые входят в ассоциацию «Глобальные университеты». Собеседник издания добавил, что поддерживающие конкурс ряд ведущих университетов будут готовы зачислять к себе на обучение победителей этого конкурса.

Кузьминов добавил, что участникам конкурса будут давать баллы при поступлении в рамках того, что разрешено законом, а победителям, если они не поступят по конкурсу, будут гарантировать оплату обучения. По его словам, это большой стимул.

Ректор не уточнил дату введения новшества, но отметил, что осенью этого года пройдет первый национальный конкурс, который объявит ряд ведущих университетов. «Рассчитываем, что через год к нам присоединятся другие вузы», — заключил он.

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