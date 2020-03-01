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Путин ввел в России звание «Город трудовой доблести»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введение почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает официальный портал правовой информации.

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Носить это звание будут города, которые «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Жители этих городов в военное время работали на местных предприятиях и обеспечивали страну бесперебойным производством не только военной, но и гражданской продукции, «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»

Согласно тексту закона, в таких населенных пунктах предлагается проводить общественные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в день города. Также, в этих городах будет размещена памятная стела с изображением их герба и текстом соответствующего указа президента.

Общественные организации и рядовые россияне смогут вносить предложения о присвоении городу звания «Город трудовой доблести» в органах местного самоуправления.

Ранее в этот же день российский лидер подписал закон об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников младших классов.

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