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В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В первый день весны 2020 года в России вступили в силу несколько законов. Россиянам, в частности, разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, будет доступен проект «Бесплатный интернет», а продаваемую в стране обувь станут маркировать.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Это будет возможно в случае неэффективности или невозможности применения зарегистрированных лекарств.

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С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти. С этого же дня всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать. Наклейки с электронным чипом будут наносить на коробки с товаром. Информацию о производителе можно будет получить, сфотографировав марку на смартфон и зайдя на специальный сайт.

С 28 марта операторы платежных систем обязаны незамедлительно информировать клиентов о блокировке денежных средств на счетах. Это же коснется и блокировки банковских карт. При этом о причинах блокировки клиент должен быть уведомлен немедленно.

С 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. Так, электрошокер можно будет использовать для пресечения сопротивления, для отражения нападения на объект и на граждан, пишет «Газета.ру».

С 1 марта в России появится новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Им предусмотрено для получения ПТС старых автомобилей проведение специальной экспертизы.

Разработка нового ГОСТа велась совместно с сообществом владельцев ретротехники на площадке комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и с привлечением специалистов ФГУП НАМИ.

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