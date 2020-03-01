Путин заявил о вечной памяти подвига всех защитников Родины

Подвиг воинов Великой Отечественной войны, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом», — цитирует в воскресенье, 1 марта, главу государства ТАСС.

Путин напомнил, что отдавших жизни в этой борьбе было очень много, особенно в сложный переходный период. «Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!» — сказал он.

Десантники показали, на что способен русский солдат, подчеркнул президент. «Вечная слава и вечная память бессмертной 6-й роте», — заключил глава государства.

Днем в воскресенье Путин прибыл в Псковскую область, где принял участие в мероприятиях, приуроченных ко дню памяти воинов 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии. Он возложил цветы к памятнику погибшим, встретился и побеседовал с их родственниками.

26 февраля в Москве прошли первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников.

20 лет назад в Аргунском ущелье в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.