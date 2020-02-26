В Москве начались посвященные подвигу 6-й роты десантников мероприятия

Первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников, прошли в среду, 26 февраля, в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

«Утром в среду родственники военнослужащих посетили военно-патриотический парк «Патриот» и спектакль «Вечно живые», посвященный подвигу десантников в Центральном академическом театре Российской армии. «Спланировано проведение панихиды по павшим воинам-десантникам в храме Христа Спасителя, возложение представителями Минобороны России, командования ВДВ и членами семей цветов к памятнику «Воинам-десантникам» на Суворовской площади», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В Москве будет показан музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный героическим действиям десантников. Запланировано возложение цветов и митинги на мемориальных комплексах в Москве и Пскове.

Завершатся мероприятия 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области. Их участниками станут члены родственники военнослужащих, участники событий тех лет, представители Минобороны России, органов государственной власти и другие лица

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

22 десантникам было присвоены звания Героя России, из них 21 получил его посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 посмертно.