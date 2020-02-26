Прямой эфир

В Москве начались посвященные подвигу 6-й роты десантников мероприятия

0
Фото: Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников, прошли в среду, 26 февраля, в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Бессменная вахта: поисковики займутся патриотическим воспитанием
В России разработают новую госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«Утром в среду родственники военнослужащих посетили военно-патриотический парк «Патриот» и спектакль «Вечно живые», посвященный подвигу десантников в Центральном академическом театре Российской армии. «Спланировано проведение панихиды по павшим воинам-десантникам в храме Христа Спасителя, возложение представителями Минобороны России, командования ВДВ и членами семей цветов к памятнику «Воинам-десантникам» на Суворовской площади», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В Москве будет показан музыкальный спектакль «Воины духа», посвященный героическим действиям десантников. Запланировано возложение цветов и митинги на мемориальных комплексах в Москве и Пскове.

Завершатся мероприятия 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области. Их участниками станут члены родственники военнослужащих, участники событий тех лет, представители Минобороны России, органов государственной власти и другие лица

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

22 десантникам было присвоены звания Героя России, из них 21 получил его посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 посмертно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Недаром помнит вся Россия: под Москвой открылся военно-патриотический лагерь «Бородино»
На церемонии торжественного открытия лагеря состоялась военно-историческая реконструкция знаменитого «дня Бородина»
Путин назвал патриотизм основой укрепления государства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020