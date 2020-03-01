Путин подписал закон о горячем питании для младшеклассников

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении горячего питания учащимся младших классов. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает официальный портал правовой информации.

Согласно тексту законопроекта, все учащиеся начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Закон вступит в силу спустя 60 дней после опубликования.

18 февраля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о бесплатном питании для младших школьников. Средства на его реализацию будут поступать из федерального бюджета, а также из региональных и местных бюджетов.

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля. Позднее президент выступил за ужесточение требований к поставкам питания и ответственности при допуске нарушений.