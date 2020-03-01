Симоньян возмутилась задержанием сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян возмутилась задержанием турецкой полицией журналистов Sputnik, на которых напали в их доме. Об этом она написала в воскресенье, 1 марта, в своем Telegram-канале.

«Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — написала Симоньян.

Позже она добавила, что, по словам полиции в Анкаре, у них нет сотрудников Sputnik.

«Тем временем трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры», — добавила Симоньян.

Ранее в этот день МИА «Россия сегодня» обратилось в ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ из-за ситуации, связанной с нападением на сотрудников Sputnik Турция и их последующим задержанием в полиции.

О случившемся 1 марта сообщила Симоньян. По ее данным, в Анкаре неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам «Sputnik Турция» и обвинили их в предательстве, назвав журналистов русскими шпионами. Журналисты обратились в полицию, после чего перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы задержали обратившихся к ним сотрудников Sputnik из-за опубликованной на сайте агентства статьи под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов Sputnik в Анкаре и угрозы, прозвучавшие в адрес сотрудников агентства. Он также призвал власти обеспечить безопасность иностранных журналистов.