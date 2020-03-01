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Трамп обвинил демократов в подрыве репутации Сандерса

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Представители Демократической партии США делают всё, чтобы испортить репутацию сенатора от штата Вермонт и демократа Берни Сандерса во время президентской гонки. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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«Демократы делают всё возможное, чтобы разрушить имя и репутацию сумасшедшего Берни Сандерса и не допустить его выдвижения кандидатом», — написал он.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден победил на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина.

При этом 26 февраля Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

22 февраля Трамп иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

23 февраля появилась информация, что Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

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