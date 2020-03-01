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Пострадавшего в ДТП под Ульяновском подростка направили в Москву

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Фото: syzran-small.ru
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Подросток, находившийся в реанимации после ДТП с автобусом под Ульяновском, направлен в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы для обследования. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Мальчика, которому врачи пришили вчера кисть руки, сегодня рано утром отправили с родителями в Москву. Там он пройдет дальнейшее обследование в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии», — цитирует его ТАСС.

Врачи отметили, что благодаря стабилизации состояния подростка удалось осуществить транспортировку.

Инцидент произошел 29 февраля. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник».

В аварии пострадали 10 человек. Шестеро детей и один взрослый получили помощь медиков на месте. Пятеро детей были госпитализированы: у двоих детей были порезы стеклами, у третьего — травма головы, у четвертого — травма носа, а пятому оторвало кисть руки. Следственное управление СК России по Ульяновской области начало проверку по факту ДТП.

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