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Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В результате столкновения трех легковых автомобилей в Подмосковье погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 04:45 на 156-м километре трассы М-9 «Балтия» произошло встречное столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали», — рассказали агентству в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что в данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день в Москве в результате аварии с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля пострадали два человека. Инцидент произошел у дома 125 на Варшавском шоссе в районе станции метро «Южная».

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